На Луганщине задержали одного из организаторов псевдореферендума в 2014 году

Фото: из открытых источников

Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала одного из организаторов незаконного "референдума" на Луганщине в 2014 году. Он 7 лет скрывался от украинских правоохранителей на территории РФ

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники СБУ задержали его во время спецоперации в Новопскове Луганской области.

По данным следствия, он возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендуму в Новопсковском районе относительно "независимости ЛНВ".

Установлено, что он принимал активное участие в организации фейкового мероприятия, контролировал "подсчет голосов" и отправки заполненных "бюллетеней" до временно неподконтрольного украинской власти Луганска.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник сбежал в РФ.

Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении и объявили в розыск.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Напомним, СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", которая планировала устроить теракты.