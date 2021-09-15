"ОПОРА" зафиксировала нарушения Тереховым законодательства и использование админресурса на выборах в Харькове

Исполняющий обязанности харьковского городского головы Игорь Терехов активно задействует в своей избирательной кампании административный ресурс и использует запрещенные законом формы агитации

Об этом говорится в отчете общественной сети "ОПОРА" о досрочной кампании на внеочередных выборах харьковского городского головы.

Эксперты "ОПОРЫ" в частности отмечают, что Терехов проводил "наиболее активную досрочную кампанию", в которой "сосредоточено большое количество бюджетных ресурсов города, которые направляются на реконструкцию зоопарка, строительство спортивных площадок, стадионов, официальное открытие которых происходит с признаками досрочной агитации".

"Отдельным негативным фактором для демократичности выборов, - отмечают в "ОПОРЕ", - стали признаки использования административного ресурса и нарушении принципа политической нейтральности органами местного самоуправления".

"Наблюдения показывают увеличение информационных материалов, акцентированных на Игоре Терехове, на сайте Харьковского городского совета, а страницы администраций районов города в Facebook тратят средства на продвижение публикаций относительно встреч потенциального кандидата с избирателями. На сайте "Харьковских известий", который подчиняется городскому совету, выходит большое количество позитивных материалов в пользу Игоря Трехова", - говорится в отчете.

Также, по данным "ОПОРЫ", в период досрочной кампании "привлечено большое количество местного бюджетного ресурса на реконструкцию зоопарка, строительство новых стадионов, спортивных площадок, урбан-парков на территории города, закупку автобусов для муниципальных маршрутов, что сопровождается упоминаниями о потенциальном кандидате или его личным присутствием во время официальных частей во время открытия объектов".

В то же время 1 сентября наблюдатели "ОПОРЫ" зафиксировали раздачу календарей в школе №131 с именем политика и надписью "Успешный Харьков", созвучным с названием партии "Блок Кернеса — Успешный Харьков". Такое же брендирование было использовано для подарков, которые раздавались на праздничных мероприятиях по случаю Дня города в августе".

В "ОПОРЕ" напомнили, что в условиях избирательного процесса законодательством предусмотрено равное и беспристрастное отношение органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций, их должностных и служебных лиц к кандидатам. "А распространение материалов предвыборной агитации во время проведения мероприятий, организованных органами местного самоуправления, прямо запрещено", - говорится в отчете.

В условиях неофициального этапа избирательного процесса, как отметили в "ОПОРЕ", "отсутствуют формальные нарушения избирательного законодательства, впрочем такое несоблюдение стандартов выборов дает неоправданное преимущество отдельному кандидату".

"Кроме этого, отмечаем, что Закон Украины "Об образовании" предусматривает невмешательство политических партий в образовательную деятельность и запрет на распространение печатных материалов, которые содержат созвучные с политическими партиями название или символику либо фамилии, имена и отчества выборных лиц", - говорится в отчете.

Напомним, накануне харьковчане провели в Киеве акции протеста под Офисом президента и Офисом генпрокурора, требуя расследовать все обстоятельства болезни и смерти Геннадия Кернеса и прихода к власти в Харькове Игоря Терехова.