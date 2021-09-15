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15 сентября 2021, 13:22 12

Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны – Офис президента

15 сентября 2021, 13:22 12
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Фото из открытых источников
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Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome (Железный купол)

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передаёт RegioNews.

В ОП объясняют это договоренностями, которые были достигнуты во время визита Президента Зеленского в США.

Отмечается, что соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Согласно поправке, Министерство обороны США должно представить в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.

В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., не включая передачу систем ПВО.

Система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Поправка, предусматривающая поддержку украинской системы противоракетной обороны, хорошо вписалась в законодательную инициативу об увеличении помощи Украине в области безопасности на 2022, - объяснили в ОП.

Как сообщалось, в ОП нет плана трансформации Украины, о котором Зеленский говорил в США.

Ранее Рада не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО.

США оружие Офис президента ракета конгресс оборона

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