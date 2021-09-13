Зеленский говорит, что оккупировать Украину за неделю невозможно

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такую большую страну, как Украину, невозможно оккупировать за семь дней

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на интервью главы государства телекомпании CNN.

На вопрос журналиста, не опасается ли он того, что на фоне недавних событий в Афганистане США могут также оставить Украину один на один с Россией, Зеленский отметил, что сравнивать ситуацию в Украине и Афганистане некорректно

"Во-первых, я считаю, что некорректно сравнивать Украину с Афганистаном. Кроме того Украина не так сильно зависит от США, как Афганистан. И я уверен, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина", - сказал Зеленский.

При этом Глава государства констатировал, что у России одна из самых мощных в мире армий.

"Российская Федерация - это не армия "Талибана", это одна из сильнейших армий в мире. Поэтому я считаю, что мы отстояли свое государство и мы максимально независимы от какой-то другой страны. Что такое "оставить Украину"? Я считаю, что наоборот США должны увеличивать свое присутствие в Украине", - добавил глава государства.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полмомасштабную войну с Россией.