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15 вересня 2021, 13:22 12

Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони - Офіс президента

15 вересня 2021, 13:22 12
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Фото з відкритих джерел
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Україна може отримати нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome (Залізний купол)

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.

В ОП пояснюють це домовленостями, які були досягнуті під час візиту Президента Зеленського до США.

Відзначається, що відповідну поправку в проєкт оборонного бюджету на 2022 вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона отримала двопартійну підтримку в Конгресі США.

Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має представити до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні.

У законопроєкті Палати представників США вже міститься пропозиція про надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., не включаючи передачу систем ППО.

Система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael в партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. За даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Поправка, що передбачає підтримку української системи протиракетної оборони, добре вписалася в законодавчу ініціативу про збільшення допомоги Україні в галузі безпеки на 2022, - пояснили в ОП.

Як повідомлялося, в ОП немає плану трансформації України, про який Зеленський говорив У США.

Раніше Рада не підтримала звернення до США про надання Україні статусу основного союзника поза НАТО.

США зброя Офіс президента ракета конгрес оборона

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