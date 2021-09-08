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08 сентября 2021, 16:35 14

Рада не поддержала обращение к США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

08 сентября 2021, 16:35 14
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Фото: Facebook "Слуги народа"
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Верховная Рада не будет просить Конгресс Соединенных Штатов Америки предоставить Украине двусторонний статус основного союзника США вне Североатлантического Альянса

Парламент 8 августа провалил голосование за соответствующее постановление. Документ поддержали 24 народных депутата при минимально необходимых 226, пишет RegioNews, ссылаясь на сайт парламента.

Проект постановления содержал призыв Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA) на фоне угрозы со стороны России.

Перед голосованием посол Украины в США Оксана Маркарова предостерегла ВР от такого обращения, потому что Украина стремится вступить в НАТО, а MNNA – это статус для стран, которые не планируют или не могут вступить в альянс.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина также заявила, что такая инициатива нардепов за считанные дни после встречи президентов США и Украины "выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия".

Напомним, что в "Слуге народа" также заявляли, что не будут голосовать за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

Украина США НАТО Верховная Рада парламент

 
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