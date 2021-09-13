На Банковой назвали условие визита Зеленского в США

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Президент Владимир Зеленский полетит в США на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН в том случае, если на полях ассамблеи будут встречи и предусмотрено подписание документов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий телеканалу Дом представителя главы государства Сергея Никифорова.

Он пояснил, что если не будет конкретики в США, то президент выступит в ООН онлайн из Киева.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени — день туда, день обратно на перелет — ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза — какие — то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов-оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где – то 50/50", - сказал Никифоров.

По его словам, в своем выступлении (или в США, или из Киева) Зеленский еще раз предложит странам ООН присоединиться к декларации "Крымской платформы".

"Я думаю, что президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней. - Ред.). Все – таки ООН-это 193 страны. Это было бы хорошим жестом", – резюмировал спикер Банковой.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Президент Владимир Зеленский в этом году вновь посетит Соединенные Штаты Америки.

По словам представителя главы государства Сергея Никифорова, визит планируется для участия в Генассамблее ООН.