09:01  13 сентября
COVID в Украине: за сутки выявили еще 1200 новых случаев заражения
09:46  13 сентября
В Украине упал суточный показатель вакцинации: сделали всего 45 тысяч прививок
08:09  13 сентября
Сутки в ООС: погиб украинский боец, трое защитников получили ранения
UA | RU
UA | RU
13 сентября 2021, 10:24 7

На Банковой назвали условие визита Зеленского в США

13 сентября 2021, 10:24 7
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский полетит в США на 76-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН в том случае, если на полях ассамблеи будут встречи и предусмотрено подписание документов

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий телеканалу Дом представителя главы государства Сергея Никифорова.

Он пояснил, что если не будет конкретики в США, то президент выступит в ООН онлайн из Киева.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени — день туда, день обратно на перелет — ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза — какие — то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов-оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где – то 50/50", - сказал Никифоров.

По его словам, в своем выступлении (или в США, или из Киева) Зеленский еще раз предложит странам ООН присоединиться к декларации "Крымской платформы".

"Я думаю, что президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней. - Ред.). Все – таки ООН-это 193 страны. Это было бы хорошим жестом", – резюмировал спикер Банковой.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что Президент Владимир Зеленский в этом году вновь посетит Соединенные Штаты Америки.

По словам представителя главы государства Сергея Никифорова, визит планируется для участия в Генассамблее ООН.

Офис президента президент ООН США Крымская платформа

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua