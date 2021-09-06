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06 сентября 2021, 13:52 10

В ВСУ рассказали, что станет "настоящей" победой Украины в противостоянии с РФ

06 сентября 2021, 13:52 10
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Фото: Facebook
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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный считает, что настоящей победой в войне с российским агрессором будет не только мир на наших условиях, а и присоединение Украины к ЕС и НАТО

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

По словам Залужного, вступление Украины в ЕС и НАТО значительно усложнит дальнейшие попытки агрессии против государства. Однако для достижения этой стратегической цели нужно "сделать много домашних заданий, в частности, и в Вооруженных Силах".

"Это не просто переход на стандарты НАТО в подготовке, управлении войсками, администрировании. Это прежде всего ментальные изменения, которые предполагают преданность ценностям и принципам: уважению к правам человека, достоинству и ценности личности, равноправию мужчин и женщин", - отметил Залужный.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный назвал правдивой песню-кричалку "Путин — х***о", которую на репетиции военного парада на Крещатике выкрикивали военные.

РФ война НАТО Минобороны ВСУ оборона

 
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