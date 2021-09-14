В ОП нет плана трансформации Украины, о котором Зеленский говорил в США

из открытых источников

В Офисе Президента отсутствует Планн трансформации Украины, который презентовал Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ ОПУ на запрос информационного агентства Українські новини

"На Ваш запрос, с просьбой предоставить копию Плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях Офиса Президента Украины отсутствует", - сказано в ответе.

Напомним, 1 сентября Зеленский во время визита в США презентовал План трансформации Украины.

"Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сообщил он.