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14 сентября 2021, 10:30 24

В ОП нет плана трансформации Украины, о котором Зеленский говорил в США

14 сентября 2021, 10:30 24
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из открытых источников
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В Офисе Президента отсутствует Планн трансформации Украины, который презентовал Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в Соединенные Штаты Америки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ответ ОПУ на запрос информационного агентства Українські новини

"На Ваш запрос, с просьбой предоставить копию Плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях Офиса Президента Украины отсутствует", - сказано в ответе.

Напомним, 1 сентября Зеленский во время визита в США презентовал План трансформации Украины.

"Заложенные в плане более 80 проектов — это амбициозные проекты на общую сумму 277 млрд долларов. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", - сообщил он.

Офис президента президент план США визит

 
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