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10 сентября 2021, 14:13 5

"Слуги народа" рассмотрят на фракции 20 сентября назначение председателя природоохранного комитета

10 сентября 2021, 14:13 5
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Фото из открытых источников
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Депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании 20 сентября планирует частично рассмотреть кадровые вопросы, в частности о назначении народного депутата Сергея Ионушаса председателем комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности

Об этом сообщил руководитель фракции Давид Арахамия журналистам в кулуарах парламента, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Относительно заседания (фракции 20 сентября – ред.), будут уже частично кадровые вопросы, несколько процедурных вопросов. Будет вопрос о выдвижении господина Ионушаса на председателя правоохранительного комитета, - сказал Арахамия.

Должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности является вакантной с тех пор, как предыдущий глава комитета Денис Монастырский был назначен министром внутренних дел вместо Авакова, который ушел в отставку в июле.

Как сообщалось, "Слуга народа" будет предлагать отстранить Тищенко и Лероса на 5 заседаний из-за драки в Раде.

Также в "Слуге народа" не видят оснований отправлять в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах.

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