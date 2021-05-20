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20 мая 2021, 13:58 60

Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств

20 мая 2021, 13:58 60
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Глава правительства сообщил, что Виктор Ляшко будет возглавлять Министерство здравоохранения, Александр Кубраков — Министерство инфраструктуры, Алексей Любченко назначен Первым вице-премьер-министром — Министром экономики.

Поздравляю в правительственной команде, - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, вчера в Раду внесли представление о назначении трех министров. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес в парламент представление о назначении на вакантные должности глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры.

назначение кадры премьер Виктор Ляшко Министерство Александр Кубраков Алексей Любченко

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