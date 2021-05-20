Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств
Верховная Рада поддержала назначение трех руководителей министерств: Ляшко, Кубракова и Любченко
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Глава правительства сообщил, что Виктор Ляшко будет возглавлять Министерство здравоохранения, Александр Кубраков — Министерство инфраструктуры, Алексей Любченко назначен Первым вице-премьер-министром — Министром экономики.
Поздравляю в правительственной команде, - написал Шмыгаль.
Как сообщалось, вчера в Раду внесли представление о назначении трех министров. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль внес в парламент представление о назначении на вакантные должности глав Минздрава, Минэкономики и Мининфраструктуры.
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