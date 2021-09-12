"Укрэнерго" объявил конкурс на должности независимых членов в наблюдательный совет

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Министерства экономики.

Конечным сроком для подачи заявок является 24 сентября 2021 года.

Потенциальные кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:

Высшее образование, желательно в таких сферах, как "Энергетика", "Управление и администрирование", "Экономика", "Финансы", "Аудит", "Международные отношения", "Право".

Не менее 5 лет опыта управления.

Знание национального и европейского рынка электроэнергии, тенденций и перспектив развития электроэнергетического сектора, понимание специфики европейской сети операторов систем передачи электроэнергии.

Понимание особенностей европейских институтов, включая Европейскую комиссию и Энергетическое сообщество и тому подобное.

Опыт взаимодействия с регуляторами энергетики на национальном и/или международном уровнях.

Владение украинским и/или английским языками.

Также от кандидатов требуют, что они в течение последних шести лет не были учредителями, акционерами, работниками или представителями лица, к которому правительство Украины применило санкции.

Напомним, ранее сообщалось, что в отставку подали три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза".