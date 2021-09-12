"Укрэнерго" объявил конкурс на должности независимых членов в наблюдательный совет
Оператор электросетей "Укрэнерго" объявил конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт Министерства экономики.
Конечным сроком для подачи заявок является 24 сентября 2021 года.
Потенциальные кандидаты должны соответствовать следующим требованиям:
- Высшее образование, желательно в таких сферах, как "Энергетика", "Управление и администрирование", "Экономика", "Финансы", "Аудит", "Международные отношения", "Право".
- Не менее 5 лет опыта управления.
- Знание национального и европейского рынка электроэнергии, тенденций и перспектив развития электроэнергетического сектора, понимание специфики европейской сети операторов систем передачи электроэнергии.
- Понимание особенностей европейских институтов, включая Европейскую комиссию и Энергетическое сообщество и тому подобное.
- Опыт взаимодействия с регуляторами энергетики на национальном и/или международном уровнях.
- Владение украинским и/или английским языками.
Также от кандидатов требуют, что они в течение последних шести лет не были учредителями, акционерами, работниками или представителями лица, к которому правительство Украины применило санкции.
Напомним, ранее сообщалось, что в отставку подали три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза".
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