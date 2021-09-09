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09 сентября 2021, 12:42 17

Жителям ОРДЛО массово раздают российские паспорта накануне выборов в Госдуму РФ

09 сентября 2021, 12:42 17
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Фото: СБУ
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СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Этот процесс организовали, чтобы обеспечить участие украинцев в сентябрьских выборах в российскую Госдуму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года, по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами.

В таких паспортах проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ", - рассказали в пресс-центре.

Жителей временно оккупированных территорий также обязывают регистрировать на свои персональные данные электронную почту. Все это - чтобы принять участие в онлайн-голосовании.

Незаконные действия пророссийских функционеров документируются в рамках открытых уголовных производств.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел назвали паспортизацию на Донбассе элементом гибридной войны РФ.

паспорт выборы РФ голосование гражданство социальные выплаты

 
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