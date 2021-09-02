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Итоги встречи Зеленского с Байденом: говорили о Крыме, деоккупации и стратегическом партнерстве
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02 сентября 2021, 08:32 89

Итоги встречи Зеленского с Байденом: говорили о Крыме, деоккупации и стратегическом партнерстве

02 сентября 2021, 08:32 89
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Фото: из открытых источников
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Официальная встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена длилась около двух часов. По результатам встречи страны опубликовали заявление о стратегическом партнерстве, в котором говорится, в частности, о противодействии российской агрессии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента и результаты брифинга для журналистов после встречи президентов.

Так, президент Зеленский заявил, что долго говорил с Джо Байденом о Крыме и Крымской платформе.

Много раз звучало слово Крым. Начиная от комплиментарных вещей о Крымской платформу. Много раз говорили о Крыме, потому что вопрос сложный. Относительно деоккупации, вопросе пленных", - заявил он.

Кроме того, Зеленский предложил Байдену участие в формате переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины на уровне президентов. Президент дал понять, что речь идет о новом формате переговоров, отличном от "Нормандии".

"Что касается Донбасса, я предложил имплементацию нового формата на уровне президентов, - сказал он. - Это новое предложение для США, и они будут думать, какой формат выбрать".

Также Украина и США опубликовали совместное заявление, касающееся стратегического партнерства. В ней говорится о противодействии российской агрессии, поддержке евроатлантических стремлений Украины и "Северном потоке-2".

В частности, в заявлении указано, что Украина и США активизируют комиссию стратегического партнерства, заседание которой состоится осенью в Вашингтоне. США очертили поддержку Крымской платформы и отметили, что никогда не признают аннексии Крыма.

В оборонной сфере Соединенные Штаты окажут Украине помощь в размере 60 млн долларов, включающую бронебойные системы "Джавелин" и другое оборонное летальное и не летальное оборудование.

Кроме того, предусмотрено предоставление Украине дополнительной помощи в размере 12,8 млн долларов для борьбы с коронавирусом, а также 45 млн долларов гуманитарной помощи.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский передал президенту США Джозефу Байдену список из 450 имен украинских пленных на временно оккупированных территориях и в России.

Сообщалось, что Зеленский в США представил план трансформации Украины.

Также Соединенные Штаты пообещали выделить до 60 миллионов долларов военной помощи Украине.

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