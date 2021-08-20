В Офисе президента назвали отговорками причину отсутствия Кличко на заседании СНБО

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий Украинской правде советника главы Офиса президента Михаила Подоляка

"Господин Кличко, иронично скажу, чрезвычайно креативен и смел. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Как и любые другие его комментарии, касающиеся работы городского хозяйства. Что он там может проверять? Сколько денег "вывели" сегодня под прикрытием этого эпохального проекта?", - отметил Подоляк.

Он считает, что у Кличко есть достаточно времени, чтобы вернуться в столицу и успеть на заседание СНБО

"Отговорка о поездке в Черниговскую область ради мелкого пиар задания-это только доказательство того, насколько городская власть в Киеве далека от реальности. Во-первых, два с половиной часа, которые есть у Кличко до начала СНБО, это более чем достаточно, чтобы вернуться в Киев из Черниговской области. Во-вторых, глава Киевской городской государственной администрации и так должен был быть сегодня в Киеве, где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия. Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поссориться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы?",- добавил советник Андрея Ермака и посоветовал мэру "возвращаться в реальность".

Напомним, что мэра столицы Виталия Кличко пригласили на сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны, однако он не сможет на нем присутствовать.