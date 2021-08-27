Корниенко о смене главы КГГА: это не вопрос быстрых кадровых решений

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Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко высказался относительно увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА. Он дал понять, что кадровых решений в ближайшее время по этому вопросу ждать не стоит

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на эфир с участием политика на "24 канала".

"Смена главы КГГА-вопрос не персоналий и быстрых кадровых решений. Это вопрос изменения управления городом, корректировки, которая не до конца является эффективной", - отметил Корниенко.

Он ответил, что пока неизвестно, какие механизмы будут применяться для смены главы Киевской городской госадминистрации. Будет ли это новый законопроект, или попытка восстановить документ, который уже является наработанным.

Напомним, что в парламенте несколько лет назад зарегистрировали новую редакцию законопроекта о столице. Однако, по неофициальной информации, до сих пор большинство депутатов его не поддерживало.

Виталий Кличко заявлял, что его могут уволить с должности главы КГГА по итогам заседания СНБО, однако этого не произошло