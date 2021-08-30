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30 августа 2021, 13:59 1138

Кличко уволил директора КП "Спорткомплекс": истек срок контракта

30 августа 2021, 13:59 1138
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Фото: из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко уволил с должности директора коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета "Спортивный комплекс" Андрея Касаткина в связи с истечением срока действия контракта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на распоряжение №740 опубликованное на сайте КГГА.

Как указано в распоряжении, с должности директора коммунального предприятия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) "Спортивный комплекс" с 30 августа уволен Касаткин Андрей Анатольевич в связи с истечением срока действия контракта.

Этим же документом Кличко временно возложил исполнение обязанностей директора "Спорткомплекса" на Ныча Ивана, который занимает должность заместителя директора предприятия.

Напомним, 18 августа правоохранители пришли с обысками в Департамент образования КГГА.

16 августа в Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты полмиллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели. Также 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста.

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