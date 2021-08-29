Киев накрыл ливень: затоплены торговые центры, повалены деревья

Типичная Украина

Киев накрыл тропический ливень. По дорогам столицы плавали авто, а люди переходили на другую сторону улицы через подтопленную дорогу

Киев накрыл тропический ливень. По дорогам столицы плавали авто, а люди переходили на другую сторону улицы через подтопленную дорогу.

Мощный ливень затопил улицы рядом с торговыми центрами 4ROOM и "БудМайдан" (Петропавловская улица).

Также от непогоды пострадал и центр города.

На Подоле, на улицах Нижний и Верхний Вал ливень повалил деревья

На подтопленой площади Победы мужчина переходил подтопленную дорогу с женщиной на плечах

Подтопило и недавно отремонтироваый проспект Степана Бандеры возле станции метро "Почайна"