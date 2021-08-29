Киев накрыл ливень: затоплены торговые центры, повалены деревья
Киев накрыл тропический ливень. По дорогам столицы плавали авто, а люди переходили на другую сторону улицы через подтопленную дорогу
Киев накрыл тропический ливень. По дорогам столицы плавали авто, а люди переходили на другую сторону улицы через подтопленную дорогу.
Мощный ливень затопил улицы рядом с торговыми центрами 4ROOM и "БудМайдан" (Петропавловская улица).
Также от непогоды пострадал и центр города.
На Подоле, на улицах Нижний и Верхний Вал ливень повалил деревья
На подтопленой площади Победы мужчина переходил подтопленную дорогу с женщиной на плечах Подтопило и недавно отремонтироваый проспект Степана Бандеры возле станции метро "Почайна"
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
"Клан Вилкулов" и пустота. Кто поборется за кресло мэра Кривого Рога на внеочередных выборах
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу