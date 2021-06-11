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11 июня 2021, 21:22 2

ЦИК не зарегистрировала инициативную группу по референдуму о запрете продажи земель

11 июня 2021, 21:22 2
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Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала инициативную группу "Батькивщины", которая планировала организовать референдум о запрете продажи сельскохозяйственных земель

Соответствующее решение ЦИК приняла во время заседание 11 июня, передает RegioNews.

Инициативная группа, созданная членами партии "Батькивщина", предлагала провести референдум с вопросом "поддерживаете ли Вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения кому-либо, кроме государства Украина?". В партии заявляли, что в группу вошли 11 тысяч представителей фермерских и аграрных ассоциаций.

По закону о проведении референдума, инициативная группа должна собрать не менее 3 миллионов подписей в поддержку своей инициативы его провести. Такую группу должна зарегистрировать ЦИК.

Сославшись на формальные и чисто надуманные причины, 10 членов Центральной избирательной комиссии, которые представляют правящую власть, фактически перечеркнули право людей на проведение референдума. А значит, все разговоры о народовластии – это очередной большой обман, - заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Центральной избирательной комиссии.

Она добавила, что это решение ЦИК в ближайшие дни будет обжаловано в суде.

Как сообщалось, 1 июня "Батькивщина" передала в ЦИК все необходимые для старта референдума документы. Партия "Батькивщина" передала в Центральную избирательную комиссию полный пакет документов, необходимых для регистрации инициативной группы, которая будет собирать 3 млн подписей за референдум по рынку земли.

референдум продажа земли Батькивщина ЦИК Юлия Тимошенко

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