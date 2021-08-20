ЦИК заявила о невозможности проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях

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Центральная избирательная комиссия заявила о невозможности проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на официальный сайт Центризбиркома.

В комиссии напомнили, что обратились в соответствующие военно-гражданские администрации с просьбой предоставить заключение о возможности проведения выборов

"В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, Донецкая и Луганская ОГА-ВЦА установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористической угрозы во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей", — сообщили в пресс-центре ЦИК.

Как отметили в ведомстве, в таких общин входит 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области.

Напомним, что 18 августа Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкой и Луганской ОГА-ВГА с целью получения оценки возможности проведения местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов 31 октября 2021 года

В комиссии отмечают, что речь идет о безопасности избирателей, других субъектов и участников избирательного процесса, надлежащую подготовку и проведение выборов.