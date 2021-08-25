Зеленский сделал шестерых депутатов от "Слуги народа" заслуженными юристами

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного юриста шести депутатам от фракции "Слуга народа". Еще один депутат стала заслуженным врачом

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства, соответствующий указ был подписан 23 августа.

Заслуженным юристами стали нардепы Андрей Костин и Сергей Ионушас и их коллеги: глава комитета по иностранным делам Александр Мережко и нардепы Галина Михайлюк и Павел Павлиш. Еще один представитель от "Слуги народа", Оксана Дмитриева, стала заслуженным врачом.

Кроме них перечень заслуженных депутатов-юристов пополнил представитель группы "Довіра" Сергей Вельможный.