Зеленский сделал шестерых депутатов от "Слуги народа" заслуженными юристами
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание заслуженного юриста шести депутатам от фракции "Слуга народа". Еще один депутат стала заслуженным врачом
Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу главы государства, соответствующий указ был подписан 23 августа.
Заслуженным юристами стали нардепы Андрей Костин и Сергей Ионушас и их коллеги: глава комитета по иностранным делам Александр Мережко и нардепы Галина Михайлюк и Павел Павлиш. Еще один представитель от "Слуги народа", Оксана Дмитриева, стала заслуженным врачом.
Кроме них перечень заслуженных депутатов-юристов пополнил представитель группы "Довіра" Сергей Вельможный.
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