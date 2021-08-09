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09 августа 2021, 14:32 30

В ОП ожидают, что Меркель прилетит в Киев 22 августа

09 августа 2021, 14:32 30
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Фото из открытых источников
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Федеральный канцлер Германии планирует посетить Украину 22 августа

.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook страницу представителя Президента Украины Владимира Зеленского Сергея Никифорова

"Канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа", - сообщил спикер.

По его словам, во время переговоров будут обсуждаться вопросы безопасности, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2" Как известно, Германия является одной из стран-участниц Нормандии.

Офис президента Германия пресса Нормандский формат безопасность

 
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