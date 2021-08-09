В ОП ожидают, что Меркель прилетит в Киев 22 августа

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.Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook страницу представителя Президента Украины Владимира Зеленского Сергея Никифорова

"Канцлер ФРГ госпожа Ангела Меркель намерена посетить Украину с визитом 22 августа", - сообщил спикер.

По его словам, во время переговоров будут обсуждаться вопросы безопасности, двусторонние отношения и другие актуальные вопросы.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нормандский формат может стать площадкой для обсуждения энергетических вопросов. В частности, для обсуждения российского газопровода "Северный поток-2" Как известно, Германия является одной из стран-участниц Нормандии.