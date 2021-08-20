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20 августа 2021, 17:18 25

Офис генпрокурора завершил следствие по делу о госизмене Медведчука

20 августа 2021, 17:18 25
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Фото из открытых источников
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет о завершении следствия по делу о государственной измене народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Она напомнила, что материалы дела теперь открыты стороне защиты. И после ознакомления с ними стороны защиты, обвинительный акт будет направлен в суд.

По словам генпрокурора, расследованием установлено, что двое народных депутатов Украины совместно с должностными лицами органов власти страны-агрессора - Российской Федерации и другими лицами совершили покушение на разграбление национальных ценностей – незаконной добычи нефти и газа на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, которые в соответствии с Конституцией Украины являются собственностью украинского народа.

"Следствие располагает доказательствами, что подозреваемые передали оккупационным властям материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая". Оно расположено в Прикерченском шельфе Черного моря в исключительной (морской) экономической зоне Украины. Без помощи этих нардепов РФ понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами на более чем 38 млрд грн. При содействии одного из нардепов на временно оккупированной территории создавался "правопреемник" зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы затем получить на основании уже имеющихся украинских разрешений и готовых технических документов незаконные разрешения от государства-агрессора", - напомнила генпрокурор.

Кроме этого, по данным следствия, народные депутаты Украины, действуя в соответствии с указаниями представителей органов государственной власти Российской Федерации, осуществляли сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины и их боевой подготовки, оказывали содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации в государстве.

Речь идет о передаче конфиденциальной информации по одной из воинских частей украинской армии, а также об активном участии в разработке так называемого "проекта "Промінь". Среди инструментов программы, которую собственноручно редактировал один из подозреваемых - формирование сети агентов влияния и лояльной к РФ прослойки населения.

"Промінь" должен был способствовать формированию в Украине нужной для РФ общественного мнения, принятию выгодных для РФ управленческих, экономических, политических решений, что будет разрушать самостоятельность государственной власти внутри страны и независимость в международных отношениях. Эти действия – один из примеров информационной войны против нашего государства и элемент гибридной войны", - добавила Венедиктова

Офис генпрокурора РФ ВСУ депутаты

 
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