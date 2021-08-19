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19 августа 2021, 11:45 12

Встречу Зеленського и Байдена перенесли на 31 августа - МИД

19 августа 2021, 11:45 12
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Фото из открытых источников
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Встреча Президента Украины Владимира Зеленского и Президента США Джо Байдена состоится 31 августа, а не 30-го, как планировалось ранее

Как передает RegioNews, об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

По его словам, это связано с расширением программы визита главы государства в США.

"Встреча президентов Зеленского и Байдена состоится 31 августа. Мы договорились о переносе на один день из-за того, что формат встречи был расширен и будет предусматривать не только встречу делегаций, но и встречу с глазу на глаз", - заявил Кулеба.

Он добавил, что таких договоренностей удалось достичь во время его последней поездки в США вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Кулеба также добавил, что события в Афганистане на данный момент не влияют на визит Зеленского в США.

"По состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов того, что события в Афганистане каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в США. Президент Владимир Зеленский начнет визит в Вашингтон 30 августа по приглашению президента США Джо Байдена", - сказал он.

Офис президента переговоры президент

 
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