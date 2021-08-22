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22 августа 2021, 14:48

Зеленский хочет "видеть активные усилия партнеров" по давлению на РФ

22 августа 2021, 14:48
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Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию

Об этом заявил президент Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает RegioNews.

По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.

Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров, - заявил он.

Как сообщалось, Федеральный канцлер Германии Меркель прилетела в Киев 22 августа.

Также Кличко не пустили к Меркель. Мэра Киева не пустили на встречу канцлера Германии в аэропорту "Борисполь".

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