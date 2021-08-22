Зеленский хочет "видеть активные усилия партнеров" по давлению на РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает проведение нормандской встречи. Но, пока нет прогресса, нужно давить на Россию
Об этом заявил президент Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает RegioNews.
По его словам, Украина выступает за установление режима постоянного прекращения огня на Донбассе, обмен пленными, открытие КПВВ и доступ на оккупированную территорию представителей Красного креста.
Наша позиция по проведению саммита "нормандской четверки" неизменна. Пока отсутствует прогресс, давление на РФ должно сохраняться. Мы хотим видеть активные усилия партнеров, - заявил он.
Как сообщалось, Федеральный канцлер Германии Меркель прилетела в Киев 22 августа.
Также Кличко не пустили к Меркель. Мэра Киева не пустили на встречу канцлера Германии в аэропорту "Борисполь".
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