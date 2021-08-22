10:23  22 августа
Коронавирус в Украине: более тысячи новых случаев за сутки
13:46  22 августа
Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину реальна - главнокомандующий ВСУ
10:08  22 августа
В течение субботы в районе ООС оккупанты трижды нарушали "тишину"
UA | RU
UA | RU
22 августа 2021, 12:02 24

Кличко не пустили к Меркель

22 августа 2021, 12:02 24
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэра Киева не пустили на встречу канцлера Германии в аэропорту "Борисполь"

Об этом сообщил Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду, - написал Кличко.

Городской голова Киева отметил, что такое в его практике случается впервые.

Поэтому интересно: в " проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные меры? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?! - добавил Кличко.

Как сообщалось, Меркель прилетает в Киев 22 августа.

Ранее, 18 августа, партия "УДАР" назвала обыски в КГГА политическим давлением.

Читайте также: Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет.

Ангела Меркель запрет Виталий Кличко визит протокол

Никифоров рассказал, почему на СНБО пригласили Кличко
20 августа 2021, 18:54
В Офисе президента назвали отговорками причину отсутствия Кличко на заседании СНБО
20 августа 2021, 16:39
Мэр Киева и глава КГГА в одном лице, не отвечает ни перед Президентом, ни перед громадой, - эксперт
27 июля 2021, 14:22
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua