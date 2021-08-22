Кличко не пустили к Меркель

Фото из открытых источников

Мэра Киева не пустили на встречу канцлера Германии в аэропорту "Борисполь"

Об этом сообщил Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду, - написал Кличко.

Городской голова Киева отметил, что такое в его практике случается впервые.

Поэтому интересно: в " проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные меры? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?! - добавил Кличко.

Как сообщалось, Меркель прилетает в Киев 22 августа.