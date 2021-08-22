Кличко не пустили к Меркель
Мэра Киева не пустили на встречу канцлера Германии в аэропорту "Борисполь"
Об этом сообщил Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Друзья! Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду, - написал Кличко.
Городской голова Киева отметил, что такое в его практике случается впервые.
Поэтому интересно: в " проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные меры? Или получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?! - добавил Кличко.
Как сообщалось, Меркель прилетает в Киев 22 августа.
Ранее, 18 августа, партия "УДАР" назвала обыски в КГГА политическим давлением.
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