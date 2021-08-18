Правоохранители пришли с обысками в департамент образования КГГА
Правоохранители проводят обыски в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook директора департамента Елены Фиданян.
"В департаменте обыск", - написала Фиданян в соцсети.
Кто именно из силовиков и в рамках какого дела проводит обыски не уточняется
Напомним, что 17 августа правоохранители провели обыск в управлении образования Святошинской районной государственной администрации Киева, по итогам которого начальнику управления было сообщено о подозрении в растрате средств городского бюджета, выделенных на реконструкцию учебных заведений.
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