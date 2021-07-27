Мэр Киева и глава КГГА в одном лице, не отвечает ни перед Президентом, ни перед громадой, - эксперт

Киевгосгорадминистрация не является полноценным органом местного самоуправления и в то же время она не полностью подконтрольна и центральной власти, а в результате мэр Киева и глава КГГА в одном лице бесконтролен

Такое мнение высказал политический эксперт Юрий Гаврилечко на круглом столе "Управление Киевом: как найти баланс между хозяйственной деятельностью КГГА и политикой", проведенном по инициативе депутата Киевсовета от "Слуги народа", главы межфракционного объединения "Успешный Киев" председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислава Трубицына.

"Мэр – это фигура политическая. Но кроме политики нужно еще чем-то заниматься… Киевгоргосадминистрация не является органом местного самоуправления и перед общиной ни за что не отвечает. Хуже того, перед президентом КГГА тоже не отвечает! И тут получается интереснейшая вещь. Мэр, который в себе совмещает в себе две должности – и политическая фигура, и представитель президента, де-факто занимается самим собой, и бесконтролен", - отметил Гаврилечко.

По мнению эксперта, сегодняшняя редакция закона о столице не защищает киевскую общину, например, "от траты мэром денег на пиар, прославления себя любимого. И общине нет возможности предъявить претензии ни к Киевсовету, ни тем более к КГГА. Они что сами на себя жалобы будут рассматривать?".

"Хуже того, совмещение одновременно и деятельности киевской общины, и исполнения функций столицы приводит к тому, что в одном лице постоянно возникают конфликты, что у государства есть одни интересы, а у общины – другие. И попытки усидеть на двух стульях одновременно, и балансировать эти интересы в одной голове, никогда не приводят к позитивному решению проблемы. Здесь не получится консенсуса. Здесь всегда будет конфронтация. Она заложена на организационном уровне. Без изменения организационной структуры власти в Киеве ничего не измениться", - считает Гаврилечко.

По мнению эксперта, для начала должны быть выписаны полномочия мэра Киева под его функционал как представителя власти общины, а глава КГГА должен заниматься функциями столицы как представитель государства. Если возникают какие-то разногласия, то эти люди должны договориться в общих интересах.

В то же время как отметил организатор круглого стола депутат Киевсовета Владислав Трубицын, "если убрать политику в отношениях между КГГА и центром, то и Кабмин, и Президент многое могут дать Киеву во всех отношениях". По мнению Трубицына, именно политика мешает КГГА, как исполнительной власти, эффективно осуществлять хозяйственную деятельность и на данный момент, хозяйственная жизнь города у КГГА далеко не на первом месте.

"На сегодняшний день мы видим, что и выборная власть и исполнительная в лице одного человека – мэра города и главы КГГА и это большая проблема для города, потому что страдает система городского хозяйства. Все занимаются политикой, никто не занимается хозяйственной повесткой дня", - прокомментировал Трубицын высказывания эксперта.