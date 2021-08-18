В Киеве СБУ разоблачила противоправную деятельность руководства "Житлоинвестбуд-УКБ"

Фото: СБУ

В столице Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему хищения средств, предназначенных для восстановления школ и детских садов

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По данным следствия, руководство КП "Житлоинвестбуд-УКБ" наладило схему присвоения средств, предназначенных для восстановления столичных детских садов и школ.

По предварительным данным, из бюджета города незаконно вывели почти 30 млн грн", - говорится в сообщении.

Организаторы "схемы" действовали через подконтрольные предприятия, которые они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации. Однако работы выполняли частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Случалось, что некоторые работы не выполнялись вообще.

Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам фактических мест проживания должностных лиц предприятия и сотрудников подконтрольных коммерческих структур. В ходе обысков изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность, печати.

Обыск проведен и в кабинете одного из заместителей председателя КГГА, который является куратором указанного коммунального предприятия", - сообщили оперативники.

Сейчас в рамках уголовного производства назначены строительно-технические и экономические экспертизы для установления убытков, причиненных городскому бюджету.

Напомним, 16 августа в Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты пол миллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели.

Также 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста.