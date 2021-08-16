08:44  16 августа
COVID в Украине: за сутки выявили еще 400 новых случаев заражения
08:29  16 августа
В полиции рассматривают три версии гибели мэра Кривого Рога
08:11  16 августа
За сутки три нарушения: оккупанты вели огонь из пулеметов и гранатометов
UA | RU
UA | RU
16 августа 2021, 13:16 228

МВД и Генпрокуратура взялись за руководство столичной инспекции по парковке

16 августа 2021, 13:16 228
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

МВД совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении руководство и ряд работников инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм заместителя главы КГГА Константина Усова

Он уточнил, что в настоящее время следствие проверяет "факты якобы превышения служебного положения руководством инспекции в 2019-2020 гг".

Усов заверил, что КГГА открыта в органы досудебного расследования. Действует принцип полной готовности к сотрудничеству с правоохранителями.

Напомним, что утром 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста

МВД Офис генпрокурора КГГА уголовное дело расследование

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Гибель Павлова: что это было и какие последствия получат Вилкул, Кривой Рог и ОПЗЖ
Борьба "днепропетровских" за Харьков. Зачем Кирилл Тимошенко стал VIP-агитатором Терехова
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram