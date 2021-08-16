МВД и Генпрокуратура взялись за руководство столичной инспекции по парковке

Фото из открытых источников

МВД совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении руководство и ряд работников инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм заместителя главы КГГА Константина Усова

Он уточнил, что в настоящее время следствие проверяет "факты якобы превышения служебного положения руководством инспекции в 2019-2020 гг".

Усов заверил, что КГГА открыта в органы досудебного расследования. Действует принцип полной готовности к сотрудничеству с правоохранителями.

Напомним, что утром 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста