МВД и Генпрокуратура взялись за руководство столичной инспекции по парковке
МВД совместно с Генпрокуратурой сообщили о подозрении руководство и ряд работников инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на телеграмм заместителя главы КГГА Константина Усова
Он уточнил, что в настоящее время следствие проверяет "факты якобы превышения служебного положения руководством инспекции в 2019-2020 гг".
Усов заверил, что КГГА открыта в органы досудебного расследования. Действует принцип полной готовности к сотрудничеству с правоохранителями.
Напомним, что утром 16 августа в департаменте КГГА проводили обыски по делу о злоупотреблениях при строительстве Подольского моста
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