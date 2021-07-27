Совмещение должностей мэра Киева и главы КГГА нарушает конституционный принцип разделения власти, - эксперт

Разделение должностей мэра Киева и главы Киевской горгосадминистрации необходимо сделать хотя бы потому, что нынешняя ситуация нарушает один из основных конституционных принципов разделения властей

Такое мнение высказал политический эксперт, заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов на круглом столе "Управление Киевом: как найти баланс между хозяйственной деятельностью КГГА и политикой", проведенном по инициативе депутата Киевсовета от "Слуги народа", главы межфракционного объединения "Успешный Киев" председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам промышленности, предпринимательства и городского благоустройства Владислава Трубицына.

"Беда в том, что все эти годы у нас существует правовая коллизия. Адепты идеи совмещения двух должностей – мэра и главы администрации ссылаются на решение Конституционного суда от 2003 года, где разъяснили, что Киев – это уникальный случай, где орган исполнительной власти совмещает функцию местного самоуправления в плане его исполнительных полномочий, а противники ссылаются на изменение в закон о столице городе-герое Киеве от 2010 года", - отметил эксперт.

По его словам, с этого времени "и тянется весь этот анахронизм, который давным-давно пора разрубить". "Мало кто говорит, но у нас одна из функциональных обязанностей городской администрации - не только представление органов центральной власти на местах, но и они обязаны контролировать, как местное самоуправление придерживается конституции и законов Украины", - напомнил Молчанов.

"А если у нас эти две должности мэра города и главы КГГА – это один человек, то как он будет сам себя контролировать и сам за собой следить? Поэтому, мы видим, что подобная ситуация не ведет к нормальной работе местного самоуправления", - добавил заместитель директора Украинского института политики.

С точки зрения Конституционности, считает Молчанов, нужно "привести закон о столице в соответствие с Основным законом. С точки зрения функционала однозначно необходимо разделение этих должностей, как минимум по причине того, что нынешнее состояние нарушает один из основных конституционных принципов разделения властей".

"Глава КГГА у нас представляет одновременно и исполнительную власть, и местное самоуправление. Это некорректно даже по отношению к другим городам, почему-то Киев находится в привилегированном положении", - подытожил эксперт.

Со своей стороны инициатор круглого стола Владислав Трубицын отметил, что в случае, когда один человек занимается и политикой, и хозяйственной повесткой дня, как это сегодня происходит в Киеве, он не может сделать выбор в пользу киевлян, а занимается вместо этого политическим нарративом.

"Глава КГГА и исполнительная власть занимаются политикой и врезультате этого хозяйственная деятельность в городе даже не на втором месте", - заявил Трубицын.

При этом он добавил, что сейчас КГГА конфликтует с Офисом президента и Кабинетом министров и поэтому "невозможно обеспечить полноценное участие Киева в общегосударственных проектах".

Напомним, ранее Трубицын заявлял, что КГГА, которая является исполнительной властью в столице, работает совершенно неэффективно и требует полной перезагрузки.

"Я точно понимаю, что на сегодняшний день исполнительная власть КГГА работает неэффективно и каждый киевлянин это видит. Мы все живем в этом городе, мы каждый день ходим по улицам и видим, что город просто рушится", - заявил Трубицын.