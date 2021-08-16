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16 августа 2021, 17:24 9

В КГГА жалуются, что из-за уголовного преследования в столице парализована евакуаторна служба

16 августа 2021, 17:24 9
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Фото из открытых источников
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На фоне сообщения о подозрении руководству и ряду работников инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА, работа инспекции парализована

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Меня проинформировали, что сейчас Инспекция обезглавлена и практически парализована. Серверы и рабочие станции инспекции изъяты. Эвакуация автомобилей, которые существенно препятствуют дорожному движению, не осуществляется. Водители безнаказанно паркуются на тротуарах и полосах общественного транспорта, — отметил заместитель председателя КГГА.

Он также призвал к возобновлению работы инспекции.

... необходимо как можно быстрее возобновить деятельность инспекции. Хаос на улицах, беспорядок на въездах в больницы, запаркованные полосы общественного транспорта и анархия на пешеходных переходах — недопустимы, — указал Усов.

Как сообщалось, МВД и Генпрокуратура взялись за руководство столичной инспекции по парковке. МВД совместно с Генпрокуратурой уведомили о подозрении руководство и ряд работников инспекции по парковке, подчиненной Департаменту транспорта и инфраструктуры КГГА.

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