Прокуратура проводит обыски в Управлении образования Печерской РГА

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В Киеве прокуратура пришла с обысками в Управление образования и инновационного развития Печерской РГА по факту растраты полмиллиона гривен, выделенных на закупку школьной мебели

Как передает RegioNews об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, служебные лица управления заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1470 шт. на общую сумму 940 800 грн.

Установлено, что поставленные мебель не отвечают техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем в два раза", - говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертизы сумма ущерба нанесенного местному бюджету составляет более 450 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура проводит обыски в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА по факту присвоения средств на строительстве Подольского моста.