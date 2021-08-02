Стало известно с кем из депутатов связана организация, которую нейтрализовала СБУ

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Депутатом, который контролировал деятельность нейтрализованной Службой безопасности Украины «пророссийской организации» оказался представитель фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Илья Кива

Как передает RegioNews этот факт политик признал в видеообращении на своей странице в Facebook.

По его словам, речь идет об организации "Патриоты за жизнь". Кива отвергает упреки СБУ относительно пророссийскости организации.

"Дело о котором заявляет СБУ построено на лживых показаниях", - отметил Кива

Напомним, что Служба безопасности Украины 2 августа заявила, что в результате спецоперации в Харькове, Лисичанске и Северодонецке была нейтрализована "силовая ячейка" пророссийской организации, которую по данным правоохранителей контролировал нардеп Верховной Рады

"Общественная организация" расшатывала общественно-политическую ситуацию на востоке Украины", - отмечают в СБУ