Стало известно с кем из депутатов связана организация, которую нейтрализовала СБУ
Депутатом, который контролировал деятельность нейтрализованной Службой безопасности Украины «пророссийской организации» оказался представитель фракции «Оппозиционная платформа за жизнь» Илья Кива
Как передает RegioNews этот факт политик признал в видеообращении на своей странице в Facebook.
По его словам, речь идет об организации "Патриоты за жизнь". Кива отвергает упреки СБУ относительно пророссийскости организации.
"Дело о котором заявляет СБУ построено на лживых показаниях", - отметил Кива
Напомним, что Служба безопасности Украины 2 августа заявила, что в результате спецоперации в Харькове, Лисичанске и Северодонецке была нейтрализована "силовая ячейка" пророссийской организации, которую по данным правоохранителей контролировал нардеп Верховной Рады
"Общественная организация" расшатывала общественно-политическую ситуацию на востоке Украины", - отмечают в СБУ