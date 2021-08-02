СБУ заявила о нейтрализации ячейки пророссийской организации, которую контролировал нардеп
Служба безопасности Украины в результате спецоперации в Харькове, Лисичанске и Северодонецке нейтрализовала "силовую ячейку" пророссийской организации, которую по данным правоохранителей контролировал нардеп Верховной Рады
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.
"Общественная организация" расшатывала общественно-политическую ситуацию на востоке Украины", - отмечают в СБУ.
Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжкие телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.
Во время обысков у ее участников изъяли:
холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений
инструкцию по подготовке членов группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов
большую партию каннабиса и оборудование для его выращивания
Лидеру группировки сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.
Напомним, что в марте СБУ остановила масштабную схему финансирования террористической "ЛНР"