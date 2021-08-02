СБУ заявила о нейтрализации ячейки пророссийской организации, которую контролировал нардеп

Служба безопасности Украины в результате спецоперации в Харькове, Лисичанске и Северодонецке нейтрализовала "силовую ячейку" пророссийской организации, которую по данным правоохранителей контролировал нардеп Верховной Рады

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу спецслужбы.

"Общественная организация" расшатывала общественно-политическую ситуацию на востоке Украины", - отмечают в СБУ.

Установлено, что в марте этого года лидер группы совместно с ее активными участниками нанес ножом тяжкие телесные повреждения идеологическому оппоненту. По замыслу "кураторов", действия злоумышленников должны были привести к применению соответствующих мер и спровоцировать обострение политической обстановки и массовые нарушения общественного порядка.

Во время обысков у ее участников изъяли:

холодное оружие, которое могли использовать для совершения тяжких преступлений

инструкцию по подготовке членов группировки к радикальным действиям в отношении идеологических оппонентов

большую партию каннабиса и оборудование для его выращивания

Лидеру группировки сообщено о подозрении. Продолжаются следственные действия.

Напомним, что в марте СБУ остановила масштабную схему финансирования террористической "ЛНР"