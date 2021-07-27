Офис генпрокурора пока не получал заявления об увольнении от зама Венедиктовой

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В офис генерального прокурора пока не поступало заявление об увольнении заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Радио " Свобода"

"По поводу этого вопроса пока заявление не поступало", – заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора

От других комментариев по этому поводу в Офисе генпрокурора отказались.

Напомним, что 26 июля стало известно о намерении Мамедова уволиться по собственному желанию

В июле генеральный прокурор Ирина Венедиктова в новом распределении обязанностей не оставила департаментов по своим заместителем Гюндузом Мамедовым.

2 июля заместитель генерального прокурора Максим Якубовский подписал приказ о прекращении доступа к государственной тайне заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова.

В СБУ добавили, что вопрос прекращения доступа к государственной тайне не подлежит согласованию со спецслужбой

1 июля генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова передумала отдавать руководство департаментом надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта (который ранее находился в ведении Мамедова), своему заместителю Максиму Якубовскому и забрала этот департамент под собственное руководство.