В Партии "Голос" поддержали выход отдельных депутатов и выразили доверие Кире Рудык

Фото из открытых источников

В Партии «Голос» поддержали выход отдельных депутатов из ее рядов и выразили поддержку лидеру политической силы Кире Рудык

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook политической силы.

"Мы благодарны коллегам за совместную работу и с уважением относимся к их решению выйти из партии, потому что действительно последние события доказывают, что совместная работа по строительству партии невозможна. При этом мы подчеркиваем, что базовых идеологических разногласий с коллегами у нас нет", - отмечается в заявлении пресс-службы политической силы.

В "Голосе" отмечают, что депутаты, избранные от этой партии, должны продолжить выполнять программу.

В то же время на партийном съезде большинство делегатов выразило поддержку лидеру "голоса" Кире Рудик.

Напомним, что часть депутатов "Голоса" написали заявления о выходе из партии. В частности, о выходе из партии объявили нардепы Ярослав Юрчишин и Александра Устинова.