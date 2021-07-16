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16 июля 2021, 16:03

В Раду поступили два противоположных заявления от частей фракции "Голос" о смене ее руководства

16 июля 2021, 16:03
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Фото из открытых источников
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В Регламентный комитет Верховной Рады направили обращение двух частей фракции "Голос" относительно смены их руководства

Об этом во время брифинга заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Ко мне поступили противоположные позиции от двух частей фракции "Голос” относительно того заседания, которое состоялось или не состоялось (заседание фракции "Голос" по смене руководства - ред.). Согласно положения, там есть коллизия. Это мое личное мнение, - заявил Разумков.

В частности, председатель ВР прокомментировал ситуацию относительно заявлений двух частей фракции, одна из которых говорит, что вместо народного депутата Ярослава Железняка временно исполняющим обязанности председателя фракции избран Роман Костенко.

По мнению Разумкова, для того, чтобы быть максимально объективным, оба обращения направлены по его указанию в Комитет ВРУ по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

Он добавил, что ожидает вывод комитета, который поможет двигаться дальше для решения этого вопроса.

Как сообщалось, 16 июня в "Голосе" обвинили нардепов, которые создали собственное объединение, в нарушении закона. В партии " Голос" ответили на раскол во фракции и создание депутатского объединения "Справедливость " обвинениями в нарушении регламента Верховной Рады.

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