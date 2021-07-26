В парламенте собирают подписи за проведение внеочередного заседания

Фото из открытых источников

Как пишет RegioNews, об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его данным, депутатам уже разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередного заседания ВР.

На нем планируют рассмотреть проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации" (№р 5775 от 15.07.2021).

Напомним, ранее сообщалось, что Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о Большом гербе не раньше сентября.