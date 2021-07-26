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26 июля 2021, 13:38 25

В парламенте собирают подписи за проведение внеочередного заседания

26 июля 2021, 13:38 25
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Фото из открытых источников
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Спикер Дмитрий Разумков планирует созвать на 23 августа внеочередное заседание Верховной Рады из-за саммита "Крымской платформы"

Как пишет RegioNews, об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

По его данным, депутатам уже разослали письмо о сборе подписей за созыв внеочередного заседания ВР.

На нем планируют рассмотреть проект постановления "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европейского парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации" (№р 5775 от 15.07.2021).

Напомним, ранее сообщалось, что Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о Большом гербе не раньше сентября.

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