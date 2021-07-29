Часть депутатов "Голоса" написали заявления о выходе из партии

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Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" и покидают партию. Заявления о выходе из рядов политсилы написали нардепы Устинова и Ярослав Юрчишин

Как передает RegioNews, об этом сообщила народный депутат Александра Устинова в Facebook.

Finita la commedia съезд "Голоса" сегодня, как очередная профанация руководства и цементирования контроля Киры Рудик над партией. Большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" и покидают партию", - отметила она.

По словам нардепа, руководство партии искусственно создало условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде. Съезд формировался исходя не из количества партийцев и депутатов, представленных в местных общинах, а по лояльности к руководству.

"Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге", - отметила Устинова.

В руководстве партии обещают предоставить все комментарии относительно выхода нардепов из политсилы на пресс-конференции 29 июля в 15:30.

Напомним, 16 июня в "Голосе" обвинили нардепов, которые создали собственное объединение, в нарушении закона. В партии "Голос" ответили на раскол во фракции и создание депутатского объединения "Справедливость" обвинениями в нарушении регламента Верховной Рады.