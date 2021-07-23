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23 июля 2021, 17:11 7

ЦИК признал избранным надепа, который заменит в Раде Монастырского

23 июля 2021, 17:11 7
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Центральная избирательная комиссия признала избранным нардепом Антона Швачка, который баллотировался в парламент по списку партии "Слуга народа".

Как пишет Regionews соответствующее решение было поддержано на сегодняшнем заседании комиссии всеми ее членами.

"Признать избранным народным депутатом Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном багатомандатносу избирательном округе Швея Антона Алексеевича, 1992 года рождения, образование высшее, временно не работает, проживает в городе Сумы, беспартийный, включен в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №139", - зачитала текст постановления секретарь ЦИК Елена Гатауллина.

Согласно законодательству, теперь Швачко должен подать в комиссию пакет документов для регистрации депутатом, а после регистрации принести присягу в парламенте

Напомним, что Верховная Рада 16 июля назначила народного депутата из фракции "Слуга народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел. За это решение проголосовал 271 парламентарий.

В связи с этим парламент досрочно прекратил его депутатские полномочия, а ЦИК не позднее 6-го дня после поступления такого решения ВР должна была признать избранным народным депутатом следующим по очередности в списке "СН" кандидата, которым является №139 Антон Швачко.

Слуга народа Верховная Рада МВД ЦИК депутаты

 
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