Новым нардепом от партии "Слуга народа" стал безработный It-шник из Сум

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Об этом пишет Regionews со ссылкой на вибочий список партии "Слуга народа" на сайте ЦИК.

Антон Швачко 139 номер в избирательном списке партии "Слуга народа". Родился в 1992 году. Образование высшее, проживает в городе Сумы. По информации, которую политическая сила подала в Центральную избирательную комиссию он на момент подачи документов был безработным.

В то же время, по словам лидера политической партии "Слуга народа" Александра Корниенко, Антон Швачко – ИТ-менеджер, ИТ-специалист. Сейчас работает в Сумском областном штабе партии "Слуга народу".

Напомним, что 16 июля Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Дениса монастырского, который перед этим был назначен министром внутренних дел.