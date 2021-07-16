Новым нардепом от партии "Слуга народа" стал безработный It-шник из Сум
Новым народным депутатом вместо назначенного 16 июля министром внутренних дел Дениса Монастырского станет Антон Швачко.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на вибочий список партии "Слуга народа" на сайте ЦИК.
Антон Швачко 139 номер в избирательном списке партии "Слуга народа". Родился в 1992 году. Образование высшее, проживает в городе Сумы. По информации, которую политическая сила подала в Центральную избирательную комиссию он на момент подачи документов был безработным.
В то же время, по словам лидера политической партии "Слуга народа" Александра Корниенко, Антон Швачко – ИТ-менеджер, ИТ-специалист. Сейчас работает в Сумском областном штабе партии "Слуга народу".
Напомним, что 16 июля Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Дениса монастырского, который перед этим был назначен министром внутренних дел.