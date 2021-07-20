Раде предлагают запретить продажу пива и вин в супермаркетах

Фото из открытых источников

Как пишет Regionews соответствующий законопроект за авторством нардепа от фракции "Слуга народа" Георгия Мазурашу зарегистрирован на сайте парламента.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего" и запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах в помещениях торговых организаций, осуществляющих торговлю продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами.

При этом предполагается, что продажа указанных товаров должна осуществляться только в специализированных магазинах где другие товары не продаются.

Напомним, что 18 ноября в Черновцах депутаты поддержали запрет на продажу алкоголя в ночное время.