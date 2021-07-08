"Слуги" отрицают, что законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс повышает налоги для граждан

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Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс относительно ставок налогообложения - не о повышении налогов для граждан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

По словам Гетманцева, закон устраняет пробелы в налогообложении и ликвидирует немотивированные льготные нормы, которые позволяли той или иной области платить меньше налогов в бюджет.

Сейчас мы убираем неправомерные льготы, которые появились при прошлых властях, когда каждый олигарх пролоббировал для своих бизнесов выгодные условия налогообложения - в сельском хозяйстве, в энергетике, в недропользовании. Это к вопросу, почему законопроект №5600 входит в антиолигархический пакет, - сказал парламентарий.

Нардеп возразил, что этот проект забирает табачный акциз из бюджетов общин.

Никто даже не обсуждает такую возможность. Речь идет лишь о переводе администрирования акциза (то есть сбора этого налога) с местного уровня (то есть с розничной сети) на общегосударственный (на уровень производителей), - пояснил глава комитета.

По его словам, это улучшит платежную дисциплину и даст в бюджет плюс 2-3 млрд гривен ежегодно.

Деньги не только останутся в общинах, их станет больше, - заверил нардеп.

Депутат подчеркнул, что некоторые нормы закона подлежат доработке. ВР приняла его за основу.

Как сообщалось, для принятия президентского закона об олигархах нардепы готовы работать целую "лишнюю" неделю.