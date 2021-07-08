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08 июля 2021, 13:33 627

"Слуги" отрицают, что законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс повышает налоги для граждан

08 июля 2021, 13:33 627
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Фото из открытых источников
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Председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что законопроект №5600 об изменениях в Налоговый кодекс относительно ставок налогообложения - не о повышении налогов для граждан

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу партии "Слуга народа".

По словам Гетманцева, закон устраняет пробелы в налогообложении и ликвидирует немотивированные льготные нормы, которые позволяли той или иной области платить меньше налогов в бюджет.

Сейчас мы убираем неправомерные льготы, которые появились при прошлых властях, когда каждый олигарх пролоббировал для своих бизнесов выгодные условия налогообложения - в сельском хозяйстве, в энергетике, в недропользовании. Это к вопросу, почему законопроект №5600 входит в антиолигархический пакет, - сказал парламентарий.

Нардеп возразил, что этот проект забирает табачный акциз из бюджетов общин.

Никто даже не обсуждает такую возможность. Речь идет лишь о переводе администрирования акциза (то есть сбора этого налога) с местного уровня (то есть с розничной сети) на общегосударственный (на уровень производителей), - пояснил глава комитета.

По его словам, это улучшит платежную дисциплину и даст в бюджет плюс 2-3 млрд гривен ежегодно.

Деньги не только останутся в общинах, их станет больше, - заверил нардеп.

Депутат подчеркнул, что некоторые нормы закона подлежат доработке. ВР приняла его за основу.

Как сообщалось, для принятия президентского закона об олигархах нардепы готовы работать целую "лишнюю" неделю.

Слуга народа нардеп Налоговый кодекс налоги Даниил Гетманцев

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