Депутаты Тернопольщины проигнорировали сессию облсовета

Фото из октрытых источников

Сегодня, 21 июля, запланированное четвертое пленарное заседание второй сессии Тернопольского областного совета не состоялось - большинство депутатов не пришли

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Галас.

На момент регистрации автоматизированная система для голосования зафиксировала в сессионном зале только 25 депутатов (всего их 64, а для начала работы необходимо хотя бы 33). Поэтому председатель облсовета Михаил Головко перенес заседание.

Основным вопросом сессии должно было стать рассмотрение электронной петиции под названием "капитальный ремонт дорог Борщивщины". Она была размещена на официальном сайте областного совета еще с 15 апреля 2021 года и набрала необходимые 500 голосов, - сообщают в "Галасе".

Когда состоится следующее заседание пока не известно, однако, как отметил Михаил Головко, очевидно, что не раньше середины августа.

Как сообщалось, 15 июля Верховная рада назначила внеочередные выборы Карловского горсовета на Полтавщине - поскольку сессии Карловского горсовета, которые городской голова неоднократно созывал, не проводятся в связи с отсутствием кворума. Последняя сессия состоялась 12 марта 2021 года. Как следствие, не принимаются важные решения по обеспечению жизнедеятельности территориальной общины.