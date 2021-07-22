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22 июля 2021, 11:12 76

СБУ разоблачила мэра одного из городов Кировоградщины на взятке

22 июля 2021, 11:12 76
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Фото: СБУ
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В Кировоградской области СБУ разоблачила мэра на вымогательстве взяток за "ускоренную" процедуру приватизации земли

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

По предварительным данным следствия, для сокрытия противоправной деятельности мэр "предлагал" перечислять деньги на подконтрольную коммерческую структуру.

Чиновник организовал механизм получения неправомерной выгоды от местных жителей, в том числе предпринимателей. За различные суммы он "гарантировал" содействие в беспрепятственной передаче в частную собственность земли коммунальной собственности", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали городского главу на рабочем месте после перечисления очередной взятки. Ранее был задокументирован факт получения должностным лицом первой части неправомерной выгоды.

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, 15 июля в Черновцах на взятке был задержан помощник нардепа.

СБУ деньги земля мэр Кировоградская область

 
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