Мэр Кривого Рога направил телеграмму в Минздрав из-за невыплаты зарплат работникам девяти больниц города

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Городской голова Кривого Рога Константин Павлов направил экстренную телеграмму министру здравоохранения в связи с невыплатами НСЗУ заработных плат специалистам девяти городских больниц - криворожские врачи второй месяц не получают заработных плат, которые Нацслужба должна была профинансировать

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Первый Городской.

В общем, сумма задолженности НСЗУ за два месяца составляет около девяти миллионов гривен, а финансирование не получает медперсонал девяти городских больниц. Для решения проблемы и помощи медикам, городской голова Константин Павлов направил экстренную телеграмму в Министерство здраоохранения Украины.

Лечебные учреждения вторичного звена медицинской помощи города – коммунальные некоммерческие предприятия: городские больницы №4, №8, №9, №10, №11, №14, детские больницы №1 и №2, городская поликлиника №5, заключили договоры с Национальной службой здоровья Украины о медицинском обслуживании населения по программе медицинских гарантий и выполняют обязательства надлежащим образом в полном объеме, все соответствующие документы направлены руководством больниц в НСЗУ. По устной информации от сотрудников НСЗУ, отчеты о медицинских услугах не подписаны, финансирование не проводится из-за отсутствия руководства, соответственно права подписи документов и финансового ресурса. Так за июнь заведения недополучили средства НСЗУ в сумме почти девять миллионов гривен. Прошу срочно вмешаться в ситуацию для обеспечения бесперебойного финансирования учреждений здравоохранения, – указали в тексте телеграммы.

Проблемы со своевременным финансированием со стороны НСЗУ неоднократно возникают в криворожских больницах. В 1 квартале 2021 года в детских городских больницах №1 и №2, диагностическом центре, в детских стоматологиях и других медучреждениях были задержки по выплатам. Благодаря выделенным из городского бюджета средствам врачи все же получили зарплату. Кроме того, в июле городской голова принял решение о дополнительном направлении еще 6,8 миллионов гривен на поддержку криворожских больниц, у которых снова возникли проблемы с финансированием.

Таким образом всего на поддержку медицины с начала года город выделил уже 16,8 миллионов гривен. Кроме того, на борьбу с коронавирусом из городского бюджета направили уже более 195 миллионов гривен.

Как сообщалось, Ляшко рассказал, как в Украине будут повышать зарплату медикам.

Вместе с тем, 6 июля исполняющий обязанности главы НСЗУ написал заявление на увольнение. Временно исполняющий обязанности главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский подал в отставку.

14 июля назначен в.и.о. главы Нацслужбы здоровья на время проведения конкурса. Правительство назначило временным исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Дмитрия Самофалова.