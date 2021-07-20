Местные выборы в отдельных общинах Донбасса могут состоятся весной 2022 года

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Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко не исключает, что в 2022 году будут проведены выборы в отдельных общинах подконтрольной территории Донбасса.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Украинские новости.

Задержкой с проведением выборов он пояснил ситуацией с безопасностью.

"Там пока нет продвижений по ситуации с безопасностью. Военно-гражданские администрации (ВГА) в дальнейшем подтверждают те же негативные выводы по безопасности составляющей.. Сейчас мы работаем над законопроектом, который скоро подадим. Он об уточнении порядка оценки этих ситуаций и переносит такую оценку на СНБО. К этому органу есть доверие с одной стороны, с другой - ВГА не является субъектом национальной безопасности (это местный, локальный орган), чтобы принимать такие глобальные решения или предоставлять эту информацию Центральной избирательной комиссии. Мы сейчас это все приведем в порядок, будет немного другой процесс, СНБО будет разрабатывать критерии безопасности", - заявил парламентарий.

На уточняющий вопрос, когда могут состояться выборы на подконтрольном Донбассе? Корниенко ответил так: "Ближе к весне эта тема активизируется. Возможно, в каких-то общинах можно будет весной 2022 года провести".

Напомним, что 11 мая Шестой апелляционный административный суд города Киева отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в Донбассе. Ранее комиссия отменила проведение голосования на части контролируемой территории региона. Официальная причина решения; из соображений безопасности.