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19 февраля 2021, 15:00 76

Главу Луганской администрации Гайдая подозревают в халатности из-за пожаров в области

19 февраля 2021, 15:00 76
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В этом деле также фигурируют работники ГСЧС, которые тушили пожары только на бумаге
В этом деле также фигурируют работники ГСЧС, которые тушили пожары только на бумаге
Фото: из открытых источников
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Против председателя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая правоохранители начали досудебное расследование по факту возможной служебной халатности по делу пожаров в области.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает RegioNews.

Как рассказал агентству член временной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области, нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко, в этом деле сообщили о подозрении 6 чиновникам подразделений ГСЧС в Луганской области.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможной служебной халатности председателя Луганской ВЦА относительно бездеятельности при распределении потраченных в 2018-2020 годах средств госфонда охраны окружающей природной среды. Об этом ГБР проинформировало членов ВСК", - рассказал Ткаченко.

По словам председателя следственной комиссии Рады, нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко, 19 февраля состоялся "откровенный разговор с руководством ГБР, представителями Нацполиции, Генпрокуратуры и СБУ".

Он отметил, что на данный момент ВСК собрала много информации, а после каждого заседания становятся известны новые факты. Комиссия работает уже три месяца с запланированных шести.

Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.

9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине, она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Позже стало известно, что трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности.

ГБР подозрение пожар Луганская область ВСК Сергей Гайдай

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