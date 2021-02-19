Главу Луганской администрации Гайдая подозревают в халатности из-за пожаров в области
Против председателя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая правоохранители начали досудебное расследование по факту возможной служебной халатности по делу пожаров в области.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает RegioNews.
Как рассказал агентству член временной комиссии Верховной Рады по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области, нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко, в этом деле сообщили о подозрении 6 чиновникам подразделений ГСЧС в Луганской области.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможной служебной халатности председателя Луганской ВЦА относительно бездеятельности при распределении потраченных в 2018-2020 годах средств госфонда охраны окружающей природной среды. Об этом ГБР проинформировало членов ВСК", - рассказал Ткаченко.
По словам председателя следственной комиссии Рады, нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко, 19 февраля состоялся "откровенный разговор с руководством ГБР, представителями Нацполиции, Генпрокуратуры и СБУ".
Он отметил, что на данный момент ВСК собрала много информации, а после каждого заседания становятся известны новые факты. Комиссия работает уже три месяца с запланированных шести.
Напомним, вследствие масштабных лесных пожаров на Луганщине возросло количество жертв среди местного населения. Общее число погибших достигло семи человек, госпитализированы 27 человек, из них 17 - дети.
9 июля пожары на Луганщине признали чрезвычайной ситуацией регионального уровня. 2 декабря нардепы создали ВСК относительно пожаров на Луганщине, она должна инициировать вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
Позже стало известно, что трех чиновников ГСЧС подозревают в фальсификации отчетности.