Главу Луганской администрации Гайдая подозревают в халатности из-за пожаров в области

В этом деле также фигурируют работники ГСЧС, которые тушили пожары только на бумаге

В этом деле также фигурируют работники ГСЧС, которые тушили пожары только на бумаге

Фото: из открытых источников

Против председателя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая правоохранители начали досудебное расследование по факту возможной служебной халатности по делу пожаров в области.

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