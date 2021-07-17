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17 июля 2021, 10:43 125

Под Николаевом разбился вертолет Ми-2, пилот и пассажир погибли

17 июля 2021, 10:43 125
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Фото: ГСЧС
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В Николаевской области в результате падения вертолета частного агропредприятия погибли двое человек

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Известно, что вертолет упал в поле около села Зайве Новоодесской территориальной общины Николаевского района.

17 июля в 5:46 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре вертолета частного агропредприятия, который потерпел катастрофу и упал на поле... Во время полета в вертолете Mи-2 находились двое человек, которые в результате авиакатастрофы погибли", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пожар на месте падения спасатели ликвидировали в 6: 35 утра. По предварительным данным, погибли пилот и пассажир.

Над установлением причин аварии работает оперативная группа ГСЧС Украины Николаевской области и работники полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет с тремя украинцами упал в озеро в Польше.

ГСЧС авария катастрофа вертолет Николаевская область

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