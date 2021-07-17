Под Николаевом разбился вертолет Ми-2, пилот и пассажир погибли

Фото: ГСЧС

В Николаевской области в результате падения вертолета частного агропредприятия погибли двое человек

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

Известно, что вертолет упал в поле около села Зайве Новоодесской территориальной общины Николаевского района.

17 июля в 5:46 на спецлинию "101" поступило сообщение о пожаре вертолета частного агропредприятия, который потерпел катастрофу и упал на поле... Во время полета в вертолете Mи-2 находились двое человек, которые в результате авиакатастрофы погибли", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что пожар на месте падения спасатели ликвидировали в 6: 35 утра. По предварительным данным, погибли пилот и пассажир.

Над установлением причин аварии работает оперативная группа ГСЧС Украины Николаевской области и работники полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет с тремя украинцами упал в озеро в Польше.